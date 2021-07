Mientras se realiza el receso invernal y se sigue analizando cómo se desarrollará el segundo tramo del año lectivo en la provincia de Córdoba, Oscar Ruibal, secretario Gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, opinó a favor de que se apliquen descuentos a los docentes que no se hayan dado la vacuna contra el coronavirus.

En tal sentido, el gremialista opinó que “los docentes que no se quieran vacunar no podrán asistir a las actividades presenciales y se les descontará el día. Me parece una decisión sensata”, aseguró en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.

En cuanto a los alumnos, el sindicalista dijo que “hay que generar las condiciones materiales y pedagógicas para que aquellos alumnos que fueron expulsados del sistema puedan volver y para que quienes no pudieron completar el acceso a los conocimientos básicos puedan hacerlo”, consideró.

Por último, reclamó que no hay diálogo con el Gobierno de Córdoba: “Desde el comienzo de la pandemia, no hemos sido convocados en ningún momento para analizar la situación por parte del Ministerio de Educación de la Provincia”, protestó.