Por estas horas es desesperante la búsqueda de Irene Augusta Hunziker, de 59 años, de quien no se tiene información desde el martes pasado a la tarde. En este marco la Fiscalía de Instrucción Distrito 1 Turno 6 solicitó colaboración para encontrarla.

La mujer fue vista por última vez el martes pasado alrededor de las 16 en la calle Larañaga 210 y el último contacto fue a las 18.30 con un joven que se quedó cuidando el departamento.

La mujer viajó a Buenos Aires en un colectivo de la empresa Chevalier, pero no se confirmó si llegó o no a destino. Tiene cabello rubio, mide 1,70 metros y pesa unos 80 kilos, informó el Ministerio Público Fiscal. Es robusta, tiene ojos celestes, no posee piercing o tatuaje y se desconoce su ultima vestimenta.

Cualquier información al respecto, dirigirse a la Unidad Judicial N° 1 de Córdoba (Balcarce 251) o comunicarse al teléfono 4332647, y/o a cualquier dependencia policial.

La hija de la mujer desaparecida, desesperada

“Mi mamá el martes a la noche tenía programado un viaje a Buenos Aires en colectivo para encontrarse con familiares allá. La última persona que la vio fue el martes a las 18.30, aproximadamente. Allá en Buenos Aires estaban esperándola mis tíos. En el departamento la estaba esperando su tía y tampoco llegó”, declaró Luciana, hija de la mujer, a El Doce.

“Confirmamos que se subió al colectivo, pero no si llegó a Buenos Aires. Dejó su teléfono celular en casa, no lo llevó con ella”, detalló.

“Mi mamá es médica de Policía Judicial hace por lo menos 35 años, no tiene conflicto con nadie. Va a su casa de su trabajo, va a taller de pintura, taller de bordado. Es una desesperación que no sabemos para dónde disparar. Pasaron más de 24 horas y no tenemos noticias”, comentó.

Por cualquier información también se puede comunicar al: 3512169361.