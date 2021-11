El martes la angustia e incertidumbre se apoderó de una familia cordobesa luego de que no pudieran encontrar a su hija de 15 años que había desaparecido en la tarde. Por fortuna, la joven apareció sana y salva en la madrugada de este miércoles.

Quien halló a la joven fue el sargento retirado, José Heredia. El hombre relató al programa Arriba Córdoba cómo fue el momento en que descubrió que había dado con la joven que era intensamente buscada.

“Yo trabajo en Agricultura y Ganadería y a las 5 o 5.30 de la mañana veo al costado, en una calle que está en refacción, una figura. Me llama la atención, me llego hasta el lugar y se trataba de una niña por lo cual la identifico y ahí saco de quién se trataba”, arrancó su relato Heredia.

Sobre cómo identificó que se trataba de ella y en qué estado la encontró contó: “Yo tengo en mi teléfono varios estados que habían posteado el nombre. Estaba sola, muy triste. No estaba enojada, se sentía medio asustada. Imagino que en la oscuridad se le acerca un masculino, pero yo estaba uniformado así que le di tranquilidad, le pedí que me acompañara hasta la puerta donde trabajo y ahí pido colaboración al 101 y que me envíen un personal femenino que normalmente se hace este procedimiento para que dialogue con ella”.

“Estaba muy tímida, simplemente después de tres o cuatro veces me alcanzó a decir su apellido y con eso quedé seguro de quién se trataba”, profundizó el sargento retirado quien también reconoció que es padre de una joven.

“Uno sale y le llama la atención muchas cosas. Ya hace muchos años estoy retirado de la Policía, pero esas cosas no se le van más, ver las personas sospechosas que andan en la oscuridad y por suerte esto tuvo algo positivo”, concluyó.