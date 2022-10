Cómo quedó Instituto en la tabla y qué necesita para ser semifinalista

Instituto quería una victoria sobre Deportivo Morón para clasificar una fecha antes a semifinales del Reducido, con ventaja deportiva para pelear por el segundo ascenso. La derrota por 1 a 0 lo postergó la ambición Albirroja y define en la última en Alta Córdoba.

Será ante el Deportivo Madryn, en principio el lunes 10 de octubre a las 15 en el Monumental. Si gana, saca pasaje directo a semifinales. En caso de no hacerlo, deberá esperar que no sumen de a tres sus perseguidores inmediatos, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán, que enfrentarán a Atlanta (visitante) y Flandria (local) en la última fecha, respectivamente.

Posiciones (primeros puestos) Belgrano 73 (campeón); Instituto 65; Gimnasia 64; San Martín 63: All Boys 60; Almagro 57; Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes de Caseros 54.