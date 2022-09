Alejandro Rébola, defensor de Belgrano, le deseó suerte a Instituto

Luego del triunfo que le dio el campeonato y el ascenso a Belgrano en San Nicolás en el partido ante Brown de Adrogué, la euforia de los festejos empezó a darle lugar a las palabras y a los balances. Uno de los que habló fue Alejandro Rébola, defensor celeste de buen rendimiento en esta Primera Nacional y no se olvidó de Instituto, el club donde surgió.

En el programa Futbolémico de radio Showsport, el zaguero dijo: “A Instituto lo veo bien. Claramente va a ser uno de los candidatos a lograr el segundo ascenso. También están San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza. Ayer, un referente y amigo como es Jorge Carranza me saludó por el ascenso y le deseo lo mejor a él y al club”.

El marcador central, Alejandro Rébola, uno de los "indiscutidos" del fondo Celeste (Prensa Belgrano) Foto: Prens B

Y agregó: “Yo festejé para mí, por el logro que obtuvimos, por la alegría de mi familia. A Instituto nunca le voy a desear el mal. Que haga su parte y bien merecido lo tiene si lo logra. Tengo muchos amigos que son hinchas, que juegan y siempre le voy a desear lo mejor al club que me dio la chance de ser lo que soy hoy”.

¿SEGUIRÁ ALEJANDRO RÉBOLA EN BELGRANO?

También, el defensor se refirió a su futuro en el club de barrio Alberdi. “Ojalá. Primero tengo que cerrar la cuestión de encontrar un representante y él luego negociará mi contrato con Belgrano”, opinó Rébola.

Además, el ex zaguero de la Gloria, dijo: “Todavía no he hablado nada con la dirigencia sobre mi continuidad, deje bien en claro que quería tener la cabeza en salir campeón y después resolvíamos si continuaba o no”.