Causa Neonatal de Córdoba: una mamá reconoció a Brenda Agüero y aseguró que sí tenía contacto con bebés

Este lunes, se conoció un nuevo testimonio en el marco de la causa del hospital Materno Neonatal de Córdoba. Se trata de Gabriela González, mamá de Isabella, quien reconoció a la enfermera Brenda Agüero y aseguró que tuvo contacto con su hija, quien nació sana pero fue internada tras este encuentro.

En diálogo con Arriba Córdoba, Gabriela González detalló que tuvo su trabajo de parto en el hospital Materno Neonatal y allí parió a Isabella. Puntualizó que la niña nació por parto natural, sana y con estudios previos que indicaban que su salud no corría riesgos.

“Siempre estuvimos sanas. Había una enfermera en la sala de recuperación que me ofreció sostener a mi bebé, se la di y ahí apareció otra. Ella también me pide a Isabella, se da vuelta y mi hija pega un grito y comienza a llorar”, manifestó Gabriela.

En este contexto, la mamá aseguró que era Brenda Agüero, la enfermera imputada por los homicidios de cinco bebés y en grado de tentativa de otros ocho, quien había sostenido a la niña. El contacto continuó en una segunda oportunidad, cuando la acusada sostuvo a Isabella y la niña volvió a llorar.

Brenda Agüero, la enfermera detenida por la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. Foto: Web

“A los minutos vuelve Brenda con una doctora y me llevan a la bebé para controlarla. Pasan unos minutos, y vuelve a decirme que la bebé tenía que quedar en UTI. Tenía un hematoma en las piernas y la tenían que dejar internada por eso”, sumó.

UNA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL, PREVIA A LA TRASCENDENCIA DEL CASO

“Estuvimos 11 días internadas y después me dieron el alta, pero nunca me dijeron qué le había pasado a mi bebé. Pasaron dos meses de eso y me pidieron dar testimonio y reconocer a las enfermeras que estuvieron en el parto”, sostuvo.

Según su versión, la institución había comenzado una investigación interna respecto a las heridas que tuvo la bebé en su estadía en el nosocomio. “Tenía tres pinchazos en la pierna. Mi marido la vio primero y tenía de la cintura para abajo toda morada”, recordó.

En este sentido, aseguró: “Es mentira que Brenda no tenía contacto con los bebés”. El testimonio de la mujer fue incluido en la investigación por las muertes y heridas de recién nacidos en el hospital Materno Neonatal.