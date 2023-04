Causa hospital Neonatal de Córdoba: Liliana Asís explicó por qué no realizaron las autopsias tras las muertes

El fiscal Raúl Garzón ratificó este lunes la prisión preventiva para Liliana Asís en el marco de la causa por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La exdirectora del centro de salud había declarado en dos oportunidades y este martes se conoció parte de lo que dijo.

“Ya se había hecho el análisis bacteriológico, no hacía falta la autopsia, se tenía el diagnóstico clínico y epidemiológico de la madre”, respondió al ser consultada sobre por qué no realizaron las autopsias.

Liliana Asís, exdirectora del Neonatal (captura de TV) Foto: captura

Luego, las autoridades le consultaron a la doctora por el análisis de la causa raíz de la muerte (qué puede haber provocado el deceso) y respondió: “El control de embarazo no se hace en el Neonatal, sino en los dispensarios y luego se derivan”.

Hospital Materno Neonatal de Córdoba. (La Voz / José Hernández)

Al mismo tiempo, ella aclaró que sólo los casos de alto riesgo se realizan en el Neonatal. Por otro lado, explicó el procedimiento a seguir cuando se produce un deceso. “La dirección no debe dar la orden para la autopsia. El médico que así lo considere tiene el deber de hacerlo y luego le avisan a la dirección”, apuntó.

Las madres del Neonatal reclaman Justicia. Foto: Javier Ferreyra

En este marco, indicó que “si un médico tiene una duda, tiene que hacerla y a ella como directora no le notifican todas las muertes. “Yo firmo el anexo ‘A’ porque luego pasa a otro estamento. Lo firmo, pero no lo hago porque no atiendo al paciente”, reveló la profesional de la salud.

Por último, aseveró que el personal que atendió a ese menor debe hacer el pedido de autopsia. “El responsable que debe hacerlo es la persona que lo atiende o la conducción de ese servicio. Yo debo confiar en la gente que trabajo. La dirección nunca está cerrada”, concluyó la mujer de 74 años.

La defensa de Asis apelará a la decisión de la prisión domiciliaria

Por otro lado, su abogado representante, Franco Vitozzi, anticipó que apelarán a la decisión de Garzón respecto a la negativa de la prisión domiciliaria. “No estamos de acuerdo con la decisión y se estudian los fundamentos”.

Por último, ratificó que presentarán un escrito ante el Juez de Control, Juan Manuel Fernández López, para que este tome la decisión final respecto a la prisión de la directora del nosocomio en ese momento.