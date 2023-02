El abogado de las víctimas en el Materno Neonatal de Córdoba solicitó detener a funcionarios

El juicio por la causa que investiga las muertes y descompensaciones de bebés recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba se acerca. El abogado de las víctimas, Carlos Nayi, solicitó detener a funcionarios.

“Este querellante ya pidió otras detenciones para aquellos funcionarios que cincelaron el camino de la muerte”, lanzó el profesional este viernes en diálogo con Arriba Córdoba. Cabe recordar que, Brenda Agüero es la única detenida en el marco de la investigación.

La exdirectora del Hospital, Liliana Asís; las médicas Martha Gómez Flores y Adriana Morales; el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, y el vicedirector de Gestión Hospitalaria del centro, Alejandro Escudero Salama, son los otros imputados.

Respecto a la joven enfermera, el jurista recordó: “Mientras ella decía que estaba injustamente detenida la situación era distinta en el terreno judicial”. Luego, explicó que ella cuenta con prisión preventiva confirmada por un Juez de Control, Juan Manuel Fernández López, mediante “elementos enérgicos”.

Agüero llegará al juicio en prisión

Recientemente, se vencieron todos los plazos para recurrir a la prisión preventiva dictada por el fiscal Raúl Garzón. Así, la enfermera llegará al juicio privada de su libertad a pesar de las declaraciones de sus defensores, Juan Pedro García y Adriana Paz.

Ambos licenciados renunciaron a la apelación con la Cámara de Acusación el 16 de diciembre. “Significa que consienten la prisión preventiva con los alcances de una grave imputación”, explicó Nayi.

“No está enferma, no está embarazada, no tiene un hijo a su cargo ni tiene 70 años”, dijo Nayi sobre la joven de 28 años que solicitó reclusión domiciliaria. Respecto a la acusaciones por la falta de imparcialidad de Garzón, concluyó: “Los jueces y los fiscales son objetivos y nos representan a todos como sociedad”.