Laura Sesma, ex concejala de la ciudad de Córdoba, fue la principal denunciante de lo que ocurría puertas adentro en el Surrbac. A raíz de la presentación, sus titulares, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone fueron acusados y detenidos de asociación ilícita. Sin embargo, ahora están libres y con la posibilidad de postularse nuevamente en el gremio.

Días atrás, el Tribunal Oral Federal 1 declaró la nulidad de la elevación a juicio, lo que permite que los gremialistas puedan presentarse a las próximas elecciones sindicales. Al respecto, Sesma cuestionó la decisión y planteó que los camaristas “están favoreciendo” a Saillén y Catrambone.

En diálogo con Noticiero Doce, la ex concejala reprochó la decisión del tribunal, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falcucci. “Plantean que es por economía procesal, para que no tengan que agregar otra parte al juicio. Pero estos camaristas deberían recordar que están al servicio de los ciudadanos. Mientras deciden que el juicio no se inicia estos señores siguen trabajando en la Municipalidad”, dijo.

Y sentenció: “Siguen cometiendo hechos de violencia, induciendo a las empresas a que echen a empleados que están en contra de ellos. Cuando Bustos Fierro le devuelve el sindicato a Saillén, le dije que es como devolverle el revólver a un homicida”.