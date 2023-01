Protesta del Surrbac en el predio de enterramiento de Córdoba: el gremio impidió el ingreso de camiones

El Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) se manifestó este jueves en el ingreso del predio de enterramiento sanitario de Piedras Blancas. Los gremialistas decidieron bloquear el paso de camiones para reclamar la incorporación de personal temporario.

Se trató de un bloqueo transitorio que, pasadas las 14, ya se había levantado. Sin embargo, impidió el correcto desarrollo de las actividades en el predio.

El gremio impidió el ingreso de camiones a Piedras Blancas como medida de protesta. Foto: @leoguevara80

Qué reclama el Surrbac

El gremio que conduce Mauricio Saillén exigió que las empresas de recolección y el propio municipio a través del Ente Córdoba Obras y Servicios (Coys) contrate personal transitorio para el reemplazo de los trabajadores que salen de vacaciones.

El gremio reclama la incorporación de más personal para el periodo de vacaciones. Foto: @leoguevara80

Desde la Municipalidad de Córdoba se informó que hay una negociación en marcha con el gremio y que, hasta el momento, no se registran alteraciones en la recolección, puesto que el bloqueo no es permanente. También aseguraron que hasta ahora el municipio no contrató personal temporario para el sistema de higiene.