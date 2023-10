Vincularon a un delincuente con la familia Saillén y los dirigentes sindicales salieron a despegarse

Este miércoles fue detenido un hombre de 30 años, acusado de participar del violento robo de un auto a un profesor de fútbol del club Lasallano, en Villa Corina. El sujeto fue identificado como Miguel Ángel Saillén y fue detenido en Nuestro Hogar II, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Durante las primeras horas del miércoles, trascendió que el sujeto era primo de la familia Saillén, los titulares del gremio de recolectores de residuos. Sin embargo, ante esta afirmación, los dirigentes del Surrbac no tardaron en pronunciarse en redes sociales.

Qué dicen los dirigentes del Surrbac sobre su vinculación con el delincuente

El titular del sindicato, Mauricio Saillén, fue el primero en salir a despegarse del caso. “No conozco ni me une relación alguna con la persona mencionada”, escribió en sus redes sociales. Asimismo, agregó: “No puedo asumir lo que haga cada persona que porte un apellido similar al mío”.

Por su parte, Franco Saillén se mostró preocupado por la vinculación con el delincuente. Y afirmó en diálogo con Perfil Córdoba que “no es primo ni familiar” de la persona detenida. “Me llama la atención que cualquier oportunidad sea buena para mencionar con liviandad a mi persona, cada vez que se puede. Tengo la sensación que cada vez que se quiere tapar algo se acuerdan de mí”, sostuvo.