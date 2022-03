Horas después de que Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, hablara sobre la reunión que mantuvo con el gobernador Juan Schiaretti, el excomisario Gonzalo Cumplido volvió a aparecer en escena. Es que, la mujer dejó trascender que espera un gesto de quien era subdirector general de Seguridad Sur de la Capital al momento del asesinato del adolescente.

“No me van a callar y doblegar. Mi verdad es una sola y la contaré cuando la autoridad judicial me lo requiera”, indicó Cumplido. Y agregó: “Jamás evadí mis responsabilidades y di las directivas que correspondían, gracias a ello hoy la Justicia tiene todos los elementos para juzgar a los responsables”.

“Pero lamentablemente he sido víctima de un complot político, judicial y policial que me ha arruinado la vida. Yo voy a contar todo y no va a haber nadie, ni funcionario político, judicial y policial que pueda desmentirme”, señaló el excomisario. Y remarcó: “Mi verdad es una sola, mi verdad es la de siempre”.

Por otra parte, Cumplido aseguró que le “preocupa” la seguridad de su familia. “Me preocupa mi familia, mis hijos, la seguridad de ellos, porque los personajes que están involucrados en este lamentable hecho son personas sin corazón. Yo no les tengo miedo, pero si les tengo cuidado por mi familia”, disparó.