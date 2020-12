Apenas consumada la primera derrota como entrenador de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi estalló contra el arbitraje y contra la dirigencia del fútbol argentino. El 1 a 0 de la derrota ante Barracas Central, el club de Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA ya era un hecho y el DT Pirata desató su furia ante los micrófonos de la TV.

“Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino, esto es una risa. Dejó seguir el juego cuando me había expulsado, ví en la cancha el gol en off side, no se puede creer”, explotó el técnico.

Además, agregó: “Si quieren ascender que lo hagan, pero que no nos hagan viajar para esto. No se puede creer, no tienen cara”.

Aquí la jugada que protestó Caruso Lombardi y todo Belgrano:

Al final del partido hubo incidentes entre jugadores y el cuerpo técnico de Belgrano contra los rivales y algunos infiltrados del equipo local.