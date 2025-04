Caruso Lombardi debutó en el debate legislativo, pero no pudo evitar el fútbol: “Preguntale a Gago”

Los candidatos a legisladores porteños tuvieron este martes su debate en el Canal de la Ciudad. Fueron 17 los participantes que expusieron sus propuestas y recibieron las preguntas de sus contrincantes. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo.

Uno de los candidatos presentes en el debate y que generó más expectativa fue Ricardo Caruso Lombardi. El DT está haciendo sus primeras armas en política y empezó fuerte: es el candidato por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Caruso es conocido por ser polémico y picante cuando de fútbol se trata y las miradas estaban puestas en cómo se manejaría en un terreno totalmente nuevo para él. En ese marco, utilizó un recurso casi lógico y esperable: trazó un paralelismo con el deporte, el rubro que más conoce.

Caruso trajo a Gago a la discusión política

Caruso Lombardi utilizó dos herramientas para “entrar” en la cabeza del electorado: su condición de ciudadano y el paralelismo con el fútbol. “Los políticos no tienen idea lo que es ser ciudadano. A mí no me van a decir lo que es la calle”, dijo para comenzar.

Luego, el día en que Fernando Gago fue desvinculado como entrenador de Boca, Caruso lo puso como ejemplo de lo que sucede cuando “no acompañan los resultados”.

“No digan siempre son los mismos. Bueno, no son todos los mismos. Acá se maneja todo con resultados, sino preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir”, comentó el candidato del MID, en relación a la salida de su colega, tras la derrota en el Superclásico.

Al mismo tiempo, agregó: “Viste que no es fácil el fútbol, es como la política: tenés que tener resultados. Si hablás mucho y nunca hacés nada no sirve. Vos tenés que hacer, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto, porque vamos a hacer y por eso me voy a meter en la política”, subrayó.