El líder Belgrano enfrenta este domingo a las 19.10 a Gimnasia en Jujuy, con la posibilidad de estirar la ventaja sobre su más inmediato perseguidor, San Martín de Tucumán, que empató 1 a 1 como visitante ante Agropecuario.

Los tucumanos siguen como escoltas con 29 puntos, mientras que el Pirata suma 34. El que volvió a sumar de a tres fue el utilitario Brown de Adrogué, que derrotó a Sacachispas a domicilio y es tercero con 27. Mientras que All Boys, cuarto con 24, visitará este lunes al Deportivo Morón. Lo alcanzó en el puntaje Estudiantes de Caseros que dio la nota al superar 1 a 0 al Deportivo Maipú en Mendoza.

Belgrano acumula siete victorias consecutivas y enfrentará al Gimnasia de Darío Franco, que en la fecha anterior goleó al Deportivo Riestra por 4-0. El único cambio en filas del Celeste sería el obligado de Tobías Ostchega en el lateral izquierdo por el expulsado Axel Ochoa (recibió tres fechas).

Posiciones (principales puestos): Belgrano 34; San Martín (T) 29; Brown de Adrogué 27; All Boys y Estudiantes de Caseros 24; Chacarita y Deportivo Madryn 23; Gimnasia (M), Quilmes y Almagro 22; Chaco For Ever, Agropecuario, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto 21.