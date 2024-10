Belgrano: cuántas fechas le dieron a Alejandro Rébola por su expulsión ante Talleres

Como era de suponer Alejandro Rébola, capitán de Belgrano, recibió dos fechas de suspensión por la tempranera expulsión al minuto de juego en el clásico con Talleres en el Kempes, por el Torneo de la Liga.

Super Clásico de Córdoba Talleres vs Belgrano en el Kempes

Por ser roja directa por parte de Nicolás Ramírez, era de esperar que le dieran un par de fecha al defensor, con lo que se pierde los partidos ante Platense, el sábado 19 de octubre a las 17 en Alberdi, y con Vélez por la fecha 19, el sábado 26/10 a las 21.

Además, Rébola no podrá utilizar la cinta de capitán por dos meses. En la cancha lo más probable es que será reemplazado por Mariano Troilo, como ocurrió contra Talleres. Y habrá que ver quien es designado como nuevo capitán.

“EL CLÁSICO CON TALLERES FUE RARO”

“El clásico con Talleres fue raro porque nos tuvimos que acomodar rápido después de la expulsión y eso nos llevó a mover el esquema y a movernos. Juan (por Real, el DT) nos da esa libertad para que le encontremos la vuelta a lo que pida el partido”, explicó Facundo Quignón, elegido este jueves para hablar con la prensa.

Facundo Quignón y el análisis del empate de Belgrano (Belgrano)

“Hemos demostrado que dimos vuelta partidos y que hemos peleado otros. La voluntad de este equipo es muy buena. Hay varios jugadores que están en buen nivel”, destacó el volante central.

Ante la pregunta sobre si Belgrano había sido desmasiado conservador contra Talleres, indicó: “Dadas las circunstancias… hicimos el partido que nos beneficiaba. Talleres juega bien y nosotros no podíamos quedarnos mal parados. No había que ser “zonzos” y eso hicimos. En el segundo tiempo se nos vinieron y nos replegamos. En el fútbol hay que adaptarse. Tuvimos la última, pero creo que el empate estuvo bien. No había que perder el partido”.

Facundo Quignon marcó el 2-1 de Belgrano ante Atlético Tucumán. (Prensa Belgrano)

Y completó: “Arranca una suerte de mini campeonato en el que tenemos cinco fechas de local. Hay que ganarlos y sumar mucho de visitante. El objetivo es estar en zona de copas. En dos meses se juega todo. Hay que sumar”.