Belgrano: el pedido de disculpas de Alejandro Rébola por ser expulsado ante Talleres

El clásico cordobés comenzó con una acción que dio vuelta todo lo previsto. Alejandro Rébola se fue expulsado al minuto de juego, Belgrano se quedaba con 10 para el resto del partido y Talleres no lo supo aprovechar, con un 0 a 0 al final.

Este lunes en su cuenta en Instagram, el marcador central hizo un pedido de disculpas a los hinchas de Belgrano por dejar al equipo con uno menos ante el rival de siempre y en un Kempes colmado.

Super Clásico de Córdoba Talleres vs Belgrano en el Kempes

“Quiero agradecer a mis compañeros… ser unos de los capitanes de este gran equipo me llena de orgullo, tengo unos compañeros de la puta madre y también pedirles disculpas a ellos y a todo el pueblo pirata que nos demuestran cada día lo enorme que es este club”, posteó Rébola.

“Sn duda alguna acepto toda crítica y agradezco todos los mensajes de apoyo que me enviaron es un momento duro para mí pero quiero que les quede claro que jamás voy a negociar mi persona/jugador por sobre el equipo, si me tengo que sacrificar así va a ser, les pido disculpas por el error, accidente o como lo quieran llamar, sentí y tengo la misma bronca e impotencia que ustedes, no queda más que levantarse y seguir para delante como lo hice e hicimos siempre”, completó.

PARA EL TÉCNICO DE BELGRANO, LA EXPULSIÓN FUE UN ACCIDENTE

Juan Cruz Real se apresuró a declarar post partido que la expulsión de Alejandro Rébola fue un “accidente”. “Cosas que pasan en el fútbol”, relativizó el DT Celeste, que había repetido tres veces seguidas la formación. Y contra Platense, deberá realizar al menos este cambio obligado.

Lo más probable es que contra el Calamar, el sábado 19 de octubre a las 17 en el Gigante de Alberdi sea titular en la defensa Mariano Troilo, de buen partido ante Talleres cuando entró por Juan Velázquez para reacomodar la defensa.