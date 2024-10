Juan Cruz Real, DT de Belgrano: la adversidad de jugar “ante 40 mil personas” y qué dijo de la expulsión

El plan de partido que había diagramado Juan Cruz Real para el Talleres-Belgrano se desmoronó al minuto de juego, por la expulsión de Alejandro Rébola. Por eso terminó destacando el empate en el clásico, por la adeversidad y “ante 40 mil personas”.

“La expulsión de Rébola es un accidente. Son cosas que pueden pasar. Tuvieron 95 minutos para ganarnos. Lo que hicieron los jugadores fue conmovedor. Son unos animales”, ponderó el entrenador Celeste.

“Esto habla muy bien del grupo que ante esta circunstancia, respondió ante 40 mil personas. Nos hace crecer como equipo”, añadió Real. Y explicó: “El plan inicial era jugar en el campo rival, ante un equipo que hace muchísimo que viene jugando junto. No lo pudimos lograr, pero en principio decidimos seguir con dos delanteros”.

Juan Cruz Real, el DT de Belgrano durante el clásico ante Talleres por la fecha 17 de la Liga Profesional 2024. (Facundo Luque / La Voz)

EL DT DE BELGRANO SOBRE EL ÁRBITRO Y LO QUE VIENE

“El árbitro me parece que dirigió bien, me parece que lo condicionaron mucho antes del partido, y bueno, tuvieron 95 minutos para ganarnos con un jugador más y no pudieron. 11 contra 10 no pudieron ganarnos”, expresó Real sobre Nicolás Ramírez, el juez en el clásico.

Juan Cruz Real, el entrenador de Belgrano que igualó sin goles en el clásico con Talleres en el Kempes. (Facundo Luque / La Voz)

“No pudimos jugar como quisimos, en la jugada del accidente nos agarra en el campo rival, que era la idea. Somos un equipo que le hicieron muy pocos goles en los últimos partidos. Quiero que se reconozca el esfuerzo de los jugadores”, puntualizó.

“Tuvimos cinco semanas muy duras. Empatamos de visitante con Newell’s, le ganamos a Atlético en Tucumán, le ganamos a Boca, uno de los más grandes del país y este resultado es importante dado el accidente que sufrimos. De los últimos 15 puntos sacamos nueve”, rescató Real.