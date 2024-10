Belgrano: aquel gol de Mariano Campodónico con gesto a Talleres y el “no me gustaría que...”

Otra edición del Talleres-Belgrano, con las estadísticas que cobran más valor ante cada enfrentamiento. La última victoria Celeste en un clásico oficial, se dio en 2006, por la Primera B. Con el 2-1 en el viejo estadio Córdoba y con un gol de Mariano Campodónico por un gesto obsceno con el que festejó de cara a la hinchada Albiazul.

Casi dos décadas después y en otro rol, ahora como entrenador de All Boys para un campañón en la Primera Nacional, reflexionó: “Fue un festejo por el festejo que hay en e folclore del fútbol. Después uno se arrepiente por la repercusión que tuvo”.

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos, agregó: “Si lo hubiera hecho hoy, con las redes sociales, me hubiera tenido que ir de Córdoba.... No me gustaría que un chico de Belgrano haga el mismo gesto en un festejo”.

Mariano Campodónico.

“Se dio así, pasó, y para la gente de Belgrano fue un gran recuerdo ese triunfo. Y para mí también, con tres goles en dos clásicos que le ganamos a Talleres. Disfruté mi paso por Córdoba, soy 50 por ciento hincha de Temperley y 50 por ciento de Belgrano”, afirmó.

Mariano Campodónico, uno de los delanteros de Belgrano que afrontó la Promoción ante River en 2011. (La Voz/Archivo)

QUÉ LE DIJO AL PRESIDENTE DE BELGRANO Y PÁLPITO PARA EL CLÁSICO

“Belgrano acertó con los últimos delanteros que contrató. Al que más me parezco es a (Lucas) Passerini, por la forma de jugar. Pero la vienen pegando en ese puesto, se nota que el Luifa fue delantero”, resaltó Campodónico.

Lucas Passerini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

“Yo le dije al Luifa que estaba loco, que se metía en un quilombo terrible. Está haciendo las cosas bien, su sentimiento por Belgrano todos lo conocemos, y tenemos que apoyarlo”, añadió el ahora DT, que sueña en algún momento derigir al Pirata. “No vuelve a Alberdi desde que ascendimos. Ahora quiero que le vaya bien a Juan Cruz (Real), que es lo más importante”, expresó.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, en el pódcast Mundo Pirata de La Voz. Habló en el predio de Villa Esquiú. (Nicolás Bravo / La Voz)

A propósito, en referencia al cruce con Talleres este domingo, tiró su corazonada: “Ganamos 1 a 0 o 2 a 1, con gol en el minuto 90″.