Agustina Ruffino, la arquera de Talleres que volvió a jugar tras una larga lesión y sueña con el ascenso

La vida es una mezcla de momentos lindos y duros. A sus 22 años, Agustina Ruffino aprendió a disfrutar lo bueno y a sobreponerse a lo malo. Es arquera de Talleres que busca el ascenso, en fútbol femenino, a la Primera A y vuelve a jugar después nueve meses tras una ruptura de ligamentos.

Llegó a la T a principios de 2023 para reforzar al equipo que dirige Miqueas Russo pero, luego de pocas fechas jugadas, sufrió una lesión. Luego de arduos y duros nueve meses, Agustina volvió a ponerse los guantes y fue convocada para integrar un plantel.

“Me tocó pasar por un momento duro el año pasado y buena parte de este año también, pero bueno, por suerte ya pasé ese proceso y creo que estoy súper preparada para cuando me toque estar”, fue lo primero que dijo Agustina Ruffino a Vía Córdoba.

Enseguida agregó: “Es una lesión muy mental, mucho de cabeza. Por suerte tengo unas compañeras y un club que me acompañan constantemente. Siempre se los dije y se lo vuelvo a decir: me hicieron las cosas muchísimo más fáciles. Hoy estar acá es gran parte de ellas, de mi familia y mis amigos, y estoy preparada para cuando me toque desde todos los aspectos”.

Agustina tuvo que aprender a tener paciencia y mucho más estando en recuperación. Por eso no desespera por volver a jugar en AFA y prefiere ir de a poco: “Todo el mundo que vuelve de estas lesiones es de manera progresiva y acepto eso también porque es lo que necesito. Si me toca estar donde me toque estar, en Liga o en AFA, voy a sumar”.

El agradecimiento al club por apoyarla en ese duro momento es una constante en el testimonio de la arquera. “Talleres me ayudó en todos los aspectos. No solamente el año pasado en el tema lesión y juegos, sino que este año también. Yo me pongo a pensar y no es fácil volver a confiar en una arquera que a fin de año estaba lesionada todavía”, destacó.

Luego, agregó: “Que hayan depositado ese gramo de confianza en mí es muy bueno. Me hace sentir muy bien y quiero devolverle a ellos un poco de todo lo que hicieron por mí”.

La sana competencia entre las arqueras de Talleres

Al lesionarse Agustina Ruffino, a Talleres llegó Lucila Rivarola desde Excursionistas. A ella se sumó este año Magalí Chavero, que volvió a club desde Ferro. Así, la competencia con tres arqueras de primer nivel, se hizo interesante.

Agustina Ruffino lo sabe. Por eso se puso contenta cuando habló del tema: “Este año, se armó un grupo de arqueras muy lindo. Está un poco más competitivo y tenemos la competencia súper sana con Maga y con Lula. A la que le toque estar creo que estamos súper preparadas. Donde nos toque jugar, estamos listas. Nos hace crecer mucho”.

Además, añadió: “Nuestras compañeras de campo también nos exigen que nosotros estemos a su mismo nivel porque lo que vemos y sabemos es que están en un nivel muy alto, táctica y futbolísticamente. Entonces a nosotras también debemos estar a esa altura”.

Agustina Ruffino y su historia con dos Talleres en su corazón

Nacida en Berrotarán, Agustina empezó a jugar desde los cinco años en Talleres de esa ciudad del sur provincial. Siempre estuvo mezclada en los picados de sus hermanos y en ese club, donde jugó toda su familia, empezó su amor por el arco.

“Somos una familia que es enferma por Talleres de Berrotarán. Toda mi familia jugaba ahí y bueno, yo no fui la excepción”. Y siguió contando: “durante nueve diez años jugué con los varones porque en ese momento no había fútbol femenino. Después, por tema de liga, no pude jugar más. Ahí tuve que dejar a los 13 o 14 años y me dediqué jugar al handbol. Cuando terminé el secundario me voy a Río Cuarto a estudiar y ahí es cuando arranqué vuelta con el fútbol, en Estudiantes”.

Estando en el León del Imperio recibió una convocatoria a las categorías menores de la Selección Argentina en donde fue a entrenarse en el predio actualmente llamado Lionel Messi que está en Ezeiza y pertenece a la AFA. Luego la llamaron del otro Talleres, el de Córdoba y no dudó en aceptar.

En el corazón de Agustina seguía latiendo sangre albiazul. Y su Talleres de Berrotarán también se transformó en cariño por el de Córdoba. “Somos todos de Talleres, creo que por ahí hay una misma conexión por así decirlo. Somos muy enfermos por Talleres de Berrotarán pero a Talleres de Córdoba lo seguimos mucho. Vamos a la cancha, todo”.

El ascenso, una fija para Talleres en el femenino

Luego de que el femenino de Talleres perdiera la final ante Newell’s en La Boutique, a fines de 2023, la palabra ascenso es una de las más pronunciadas por jugadoras, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del equipo femenino albiazul.

En este sentido, Agustina Ruffino reflexionó sobre la chapa de candidato que le pusieron a Talleres y manifestó: “Creo que grupalmente después de que se nos haya escapado el año pasado la final, seguimos con ese mismo entusiasmo, con esas mismas ganas de ir por el ascenso, de lograr lo que nosotros merecemos, lo que el club se merece también”.

Y, en el cierre, dejó en claro que “hay muchos equipos que luchan por lo mismo, que tienen el mismo sueño que tenemos nosotras, así que como te dije antes van a ser todas finales y todos los equipos nos van a jugar una final porque vamos por lo mismo. Estamos listas para los partidos que se vengan y, si queremos ir por el ascenso, tenemos que pasar por todo esto”.