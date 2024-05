Futbolista cordobesa amamantó a su bebé en medio del partido: la historia detrás de la tierna imagen

Alejandra Díaz es una joven cordobesa que juega al fútbol para Talleres de Huinca Renancó en la Liga de General Roca y conmovió a todos dentro y fuera de la cancha. Amamantó a su hijo en medio del partido y captaron el momento.

LA FUTBOLISTA CORDOBESA QUE AMAMANTÓ EN MEDIO DEL PARTIDO

Alejandra nació en Villa Valeria, al sur de Córdoba, pero vive en Huinca Renancó desde hace un tiempo. Ella aguardaba a su turno en el banco de suplentes, cuando Lucas, su hijo de un año, pidió alimentarse por el hambre.

Alejandra, la cordobesa que conmovió a todos en Huinca Renancó. Foto: María Carreño

La fotógrafa María Carreño vio la escena a la periferia del encuentro y lo registró con una tierna postal. “Vi a la fotógrafa que se reía y pensé que sería por algo nuestro y cuando se acerca me dice mira la foto que te saque, cuando la vi me emocioné”, rememoró la joven, en diálogo con El Puntal.

En este sentido, explayó sus sensaciones tras ver la imagen. “Me puso un poco nerviosa porque cualquier cosita me da vergüenza, pero hubo mucha gente que me felicitó y me decía que soy una gran mamá”, contó emocionada.

MADRE PRIMERIZA Y JUGADORA: LA HISTORIA DE LA CORDOBESA

Luego, Alejandra contó que es madre primeriza y antes le “daba cosa” amamantar a su pequeño en diferentes lugares. “Al principio, me daba un poco de vergüenza, pero después me dije: ‘No lo voy a hacer pasar hambre’, y para colmo no quiere saber nada con la mamadera”, reveló entre risas.

Su hijo Lucas tiene un año y la acompaña en cada partido de domingo o entrenamiento. En este contexto, destacó el apoyo de sus compañeras en diferentes eventos y situaciones: “Las chicas re bien, yo empecé a jugar ahora en Talleres, tenía mi pareja que me incentivó, si bien ahora no estamos juntas, seguimos siendo compañeras dentro de la cancha”.

Por otro lado, confesó que cuando juega su cabeza está enfocada en el encuentro, pero al mismo tiempo en el pequeño. “Una está jugando y tenés ojos en todos lados, por ahí miras la pelota y por ahí al bebé a ver si está llorando o si se está mandando alguna macana”, expresó.

Finalmente, la madre que amamantó a su bebé en medio de un partido dejó una emotiva reflexión: “No es fácil porque uno como mamá tiene que hacer muchas cosas, acomodarse en los tiempos y en todo para ir a jugar. Ojalá que haya más imágenes así porque hay muchas situaciones como la mía que no se captan, hay muchas cosas buenas y para destacar que pasan en el fútbol femenino”, cerró.