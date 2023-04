Urribarri presentó HICe, la fundación que busca el hambre infantil cero

De esta manera en el Corsódromo de Concordia el ex gobernador Sergio Urribarri llevó adelante una jornada que comenzó a las 14 de este sábado 8 de abril y llegó hasta la medianoche.

Los mas de 15 mil asistentes llevaron alimentos no perecederos y lograron juntar mas de 23 mil kilos que fueron bendecidos por el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes y de paso expresar su apoyo a la tarea de la fundación HICe que preside “el pato”.

Quien también se hizo presente fue el intendente de Concordia Enrique Cresto que disfrutó del espectáculo de Los Totora, Monchito Merlo y grupos locales.

Urribarri presentó HICe, su fundación. Foto: web

El cierre de la jornada estuvo a cargo de La Mancha de Rolando y además hubo sorteos de una camiseta de River y Boca firmada por jugadores de ambos equipos de fútbol mientras se escuchaba los saludos de Facundo Roncaglia y Jonatan Maidana.

“Estamos felices”

Urribarri dijo sentirse feliz “por la enorme convocatoria y por la cantidad de alimentos reunidos. Presentamos nuestra Fundación, el desafío es muy importante y el objetivo está cumplido”, expresó Sergio Urribarri.

Con respecto a la actividad Urribarri adelantó que se llevarán jornadas similares en distintos puntos de la provincia y que “estamos en plena organización para que los alimentos que reunimos lleguen a los gurises y las gurisas de los hogares vulnerables. La meta es sumar una comida diaria a los chicos y chicas que lo necesitan”.

Po último dijo que “Hoy no ejerzo cargo público pero no es excusa para no continuar con esta tarea. Ahora tenemos esta herramienta que es la Fundación HICe y encaramos un trabajo que recién empieza”, dijo Urribarri.