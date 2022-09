Clima en Punilla: jueves despejado con alerta por viento norte

No utilizar el fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada que no se autoriza en época de riesgo de incendios.

No realizar quema de restos de poda, basura, rastrojo y para el desmalezamiento de terrenos.

En los predios rurales y forestales se deben realizar prácticas preventivas como calles cortafuego, limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua, etc.

No arrojar fósforos encendidos y colillas de cigarrillos en el campo. No hacer fogatas en lugares no habilitados.