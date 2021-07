Este grupo tuvo como primera acción una reunión con el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados Claudio Vidal, y tiene como referente a Cristian Aguirre, un joven empresario de Caleta Olivia, quien manifestó que es momento que se le den oportunidades a los pequeños empresarios de la zona norte de Santa Cruz para ser incorporados a la actividad porque también son generadores de puestos laborales.

En declaraciones vertidas al programa radial QUE, Cristian Aguirre manifestó que el Gobierno de “turno”, en referencia a la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner, “no nos apoya y lo bueno es que Vidal nos escuchó”. Aseveró que como PYMES “no tenemos ningún inconveniente en competir, es más, está bueno competir, pero nosotros no tenemos esa posibilidad porque las empresas multinacionales derivan a la zona sur del Chubut, entonces quedamos afuera de todo”.

Finalmente remarcó: “Si no fortalecemos las PYMES locales es difícil crecer y no tenemos beneficios del Municipio”, y dijo que “las empresas no vienen a constituirse en Caleta Olivia porque no tienen beneficios”. Según manifestó Aguirre, “queremos poder participar en la confirmación de contratos, plantear a los Gobernantes la necesidad de fortalecer las PYMES locales”.

Quedan próximas reuniones con PYMES de Pico Truncado y Las Heras, para lograr avanzar en la conformación de la Cámara.