Este martes 30 legisladores porteños que fueron elegidos en las elecciones de noviembre pasado prestaron juramento, en una sesión que también definió las nuevas autoridades del Parlamento local y los jefes de cada bloque. Allí Ofelia Fernández denunció que la amenzaron miembros del partido Libertario y acusó a un legislador que asumía de haberla insultado gravemente.

Allí, la diputada Ofelia Fernández (FdT) pidió la palabra para manifestar que al ingresar a la Legislatura fue “agredida por libertarios”, y también advirtió que estaba asumiendo un diputado que la insultó “al menos 10 veces” por redes sociales, en referencia a Saifert, de la Libertad Avanza.

“Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió durante un buen rato mientras yo solamente seguía caminando”, contó.

Y reveló: “Hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas”.

“Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política”, dijo tajante la diputada del oficialismo.

El legislador Leonardo Saifert

Sin mencionar al agresor, Fernández dijo: “A diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora”.

“Pido que pidan disculpas y, si es posible, que les digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantado ni de fuertes. Por el contrario, es bastante de cagones”, continuó con el mismo tono.

Finalmente solicitó que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, “acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno”.

“Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento”, escribió la legisladora junto con el video.

La respuesta del diputado de Milei

Saifert apenas tuvo la palabra respondió: “Eso pasó cuando no tenía responsabilidad política, estoy consciente que mis dichos están fuera de lugar, pido disculpas a la diputada y a todos los que se sintieron ofendidos”.

Luego, dijo no conocer a quienes agredieron a Fernández en las puertas de la Legislatura: “No estaba consciente de eso y obviamente lo repudio”.

“Podemos tener diferencias, pero no vamos a permitir la violencia contra las mujeres”, dijo Cortina, del Partido Socialista y aliado de Vamos Juntos.

Por otra parte, Solano afirmó que “esta agresión no es aislada, es un misógino”, también en referencia al diputado liberal.