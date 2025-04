Feinmann habló sobre su relación con Ofelia Fernández y los estudiantes que tomaban escuelas: “Me domaron”

Pedro Rosemblat apostó a abrir las puertas de Gelatina a quienes están en sus antípodas ideológicas. Como parte del “experimento”, recibió al periodista Eduardo Feinmann, con quien se generó una rica charla.

Uno de los temas que se tocó durante la extensa entrevista fue su polémica relación con los estudiantes de secundario que años atrás tomaban escuelas. Durante un tiempo Feinmann se había “obsesionado” con los jóvenes y su accionar “ilegal”. Por aquellos años, una de las que encabezaba estas medidas era nada menos que la exlegisladora Ofelia Fernández.

Rosemblat le recordó esos cruces y le preguntó si valora el debate que supo mantener con ella.

“Sí, claro, obviamente. En ese momento en C5N, lo que yo hacía era darle voz a los jóvenes porque el resto de los medios no les daban ni cinco de pelota. Para mí estaban haciendo algo que estaba muy mal y yo se los decía siempre. Para mí era un delito lo que estaba haciendo. Tomar un colegio es un delito”, subrayó.

Finalmente reconoció que solía perder en esos debates con los jóvenes: “Yo los peleaba, ellos me peleaban a mí. Pero siempre me domaron, por supuesto”, admitió. “¿Fuiste domado por estudiantes?”, le preguntó Rosemblat. “Sí, totalmente. Está bien. No hay ningún problema”, respondió.

Por otro lado, señaló que hay quienes dicen que con esos espacios fue él quien “inventó a Ofelia Fernández”. “Yo no inventé a nadie. Esa chiquita anduvo muy bien. Se metió en la política y le fue muy bien”, dijo. Y aseguró que después “todos tomaban el colegio para que yo les hiciera una nota”. “Ya era una joda”, sumó.

En ese contexto, el conductor del programa de streaming recordó cuando jóvenes habían hecho una manifestación porque no les gustaban los sanguches del buffet del colegio.

“Andá a cagar... ¿Cómo vas a tomar el colegio porque no te gusta el sanguchito? ¿Sabés la patada en el traste que me daba mi viejo si llegaba a hacer una cosa así?“, se preguntó Feinmann divertido.