Horacio Rodríguez Larreta lanzó a Fernán Quirós como candidato en la Ciudad y se abre un nuevo frente en el PRO

Este jueves Horacio Rodríguez Larreta jugó una fuerte pieza pensando en las Elecciones 2023 y lanzó la candidatura de Fernán Quirós para ser el nuevo jefe de Gobierno porteño a partir del próximo año, mientras el actual mandatario porteño va en busca de la presidencia. El actual ministro de Salud de la Ciudad estuvo en el acto esta mañana donde dieron a conocer la oficialización de la carrera para los comicios que se vienen.

En ese marco, el mandatario porteño brindó una conferencia de prensa donde presentó la candidatura de quien estuvo a cargo del manejo de la pandemia en la Ciudad y tuvo una buena imagen no solo con los votantes del PRO, sino también con aquellos “del centro” que Larreta quiere recuperar en sus votos.

“He tomado la decisión de prepararme para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad”, dijo Quirós en sus primeras palabras como el candidato para la Ciudad que tendrá una dura pelea con Soledad Acuña, otra de las ministra de Larreta que están baio su ala, Jorge Marci, el candidato de Patricia Bullrich y Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura porteña.

Pero a Larreta se le abre un nuevo frente de batalla con la exministra de Seguridad, pero también habrá que ver qué papel juega la relación que tiene el mandatario porteño con el radical Martín Lousteau, que quiere jugar fuerte en la Ciudad de Buenos Aires.

La palabra de Fernán Quirós tras anunciar su candidatura a la Ciudad de Buenos Aires

“Estamos en un momento particular, muy crítico, no solo tenemos enormes dificultades por la pandemia, enormes dificultades economía y sociales, además las personas están pasando un muy mal momento emocional y de bienestar”, comenzó Quirós.

“Por eso, mi convicción plena es que todos los servicios públicos tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad”, agregó.

Para Larreta, Quirós "fue el tipo que mejor manejó la pandemia en toda la Argentina".

En ese tono, Quirós señaló: “En estos días he tomado la decisión de prepararme para poder competir para la jefatura de gobierno el año que viene. Tengo un compromiso muy grande y una evolución positiva de lo que significa este Gobierno con Horacio a la cabeza, pero también espero poder aportar a la ciudadanía una alternativa humanista de lo que la sociedad necesita en este momento y una reconstrucción de los vínculos sociales, que nos da el bienestar y la capacidad de atravesar momentos difíciles”.

Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre la sucesión en la Ciudad

En diálogo con este medio, el mandatario porteño reflexionó hace algunas semanas sobre cómo será el futuro en la Ciudad luego de su decisión de ir por la presidencia para el 2023. En ese marco, se refirió a Quirós como “el tipo que mejor manejó la pandemia en toda la Argentina”.

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta en el lanzamiento del primero con el candidato. (Prensa GCBA)

“Al fin y al cabo va a elegir la gente, después. Obviamente yo tengo mi trabajo en el PRO, pero la mejor manera de garantizar la continuidad del PRO es laburando todos los días, que es lo que yo hago. Esa es la manera de defender al PRO”, señaló posteriormente luego de referirse a Lousteau y García Moritán como otros de los posibles candidatos.

Por otro lado, en referencia a la pelea interna que podría darse en Juntos por el Cambio, remarcó: “Ya hay una forma de elegir que son las PASO, y va a elegir la gente. En todo caso discutamos, no ahora sino más cerca de la elección, cómo hacemos para que la Argentina vuelva a crecer, para tener un plan de desarrollo, que haya inversiones, cómo combatir la inseguridad. Esas son las peleas que hay que dar. Yo en peleas entre los políticos no me engancho”