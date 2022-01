Pese a que la tercera ola de coronavirus está en el punto álgido, Fernán Quirós indicó que están evaluando implementar un pase sanitario y aseguró que no se cerrarán las escuelas: “Vamos a seguir cuidando los lugares esenciales de la sociedad”.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. (Clarín) Foto: Clarin

En una diálogo para Radio Mitre, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre el comienzo de un nuevo año lectivo, el tercero, en medio de la pandemia.

“Ya vemos que, cumpliendo los protocolos de manera estricta, esta es una enfermedad que contagia muy poco. La enorme mayoría de los contagios ocurren cuando quebramos el cuidado del protocolo en nuestra vida diaria, laboral, social”, comentó.

“Vamos a seguir cuidando los lugares esenciales de la sociedad y la educación para nosotros es uno de ellos”, expresó sobre la continuidad de las clases presenciales.

Fernán Quirós aseguró que no se cerrarán las escuelas. Foto: Castillo Pedro

Aunque el 57% de los niños de Argentina aun no tienen la vacunación completa, el pase sanitario podría presionar a los padres que quisiera que sus hijos asistan a clases. Pese a que esto no está confirmado, Quirós dejó en claro que está a favor de la inoculación de los más pequeños, pero no considera que tiene que ser obligatorio.

Las clases presenciales durante la pandemia. Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Al referirse al impacto de la suba de casos de COVID-19 en el sistema de internación, señaló que “Las tasa es 20% con respecto a la segunda ola, cada 10 personas que se internaban aquella vez, hoy se interna dos”.

“En terapia intensiva de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 100 camas ocupadas por pacientes por covid en el sector público, y en el pico de abril mayo habíamos llegado a 450 con un cuarto de casos de los que tenemos hoy. Eso demuestra lo que está pasando, muchísimos casos, la enorme mayoría leve”, finalizó.