“Un acuerdo político”: la explicación de Fernán Quirós sobre su baja de la candidatura a jefe de Gobierno

Luego de que este martes el jefe de Gobierno y precandidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que Jorge Macri será el único precandidato del PRO para sucederlo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó su versión de la decisión.

“Jorge tiene en las encuestas tomadas una intención de voto muy consolidada y yo una potencialidad muy auspiciosa. En consecuencia, llegamos a un acuerdo político”, resume Quirós. También indicó que se priorizó “la unidad del espacio”.

Jorge Macri le ganó la pulseada a Fernán Quirós. Foto: A 24

“La mayoría de los porteños considera que el PRO tiene que seguir gobernando la Ciudad”, dijo Quirós y señaló que ante ese escenario la estrategia debe ser estar “representados por un solo candidato”.

Cabe mencionar que en las PASO de Juntos por el Cambio para jefe de Gobierno

también entrarían Martín Lousteau (Evolución Radical), Graciela Ocaña (Confianza Pública), Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) y Ricardo López Murphy (todavía no se sabe con qué sello).

“En momentos tan duros de la Argentina, la sociedad se merecía un proceso de elección del precandidato del PRO que sea respetuoso, sin personalismos y sobre todo basado en la expresión mayoritaria de la sociedad a través de los instrumentos que tenemos a la mano”, subrayó Quirós.

Qué dijo Quirós sobre las encuestas

El ministro, sin embargo, dejó entrever una chicana en relación a la metodología elegida para definir al candidato del PRO: las encuestas. Para él estas herramientas “expresaron la intención de las mayorías, aunque no sean perfectos”.

Por otro lado, agradeció el apoyo que recibió, además de Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal y de Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica fue la principal impulsora de su precandidatura.

El médico destacó que en su campaña trabajó “incansablemente para construir un estilo de hacer política”. “Un estilo con mis principios y valores: solidaridad, cooperación, empatía, profesionalismo, entrega y palabra”, dijo en su “carta de declinación”.

También habló sobre su prioridad de cuidar a las personas: “Ese cuidar incluye la convicción de que el funcionario público está al servicio de la sociedad y siempre es el conjunto el que determina su propio destino. Lo nuestro es escucharlo, entenderlo y facilitar los procesos de cooperación entre la sociedad y sus gobernantes para que ello sea posible”, añadió.

Asimismo, expresó: “Para esta decisión me ayudó mucho el aliento que me dieron y las recomendaciones de que este proceso no cambie mi esencia”.