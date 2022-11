Patricia Bullrich cruzó a Horacio Rodríguez Larreta: “Si hay un debate que discuta conmigo, y no me mande más a sus soldaditos”

En otro duelo picante desde lo dialéctico, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a cargar contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: “Horacio, no me mandés más a tus soldaditos”.

Patricia Bullrich le apuntó a Horacio Rodríguez Larreta por las internas en Juntos por el Cambio. Foto: José Gutiérrez/Los Andes. Foto: José Gutierrez

La frase de Bullrich está en relación con el video que se viralizó este martes, en donde ella increpó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: “La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”, le dijo.

Al mismo tiempo, la titular del PRO acusó al gobierno de la Ciudad de llevar adelante “operaciones de prensa” en su contra. Y en esa línea, le envió un mensaje directo a Rodríguez Larreta: “Que discuta conmigo”.

Duras declaraciones de Patricia Bullrich

Estas frases pronunciadas por la exministra de Seguridad no hacen más que recalentar la interna que vive Juntos por el Cambio, que se posiciona de cara a las elecciones del 2023.

“Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”, lanzó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esa misma charla con la emisora radial, confirmó sus intenciones de presentarse como candidata a presidente, y pidió que haya “transparencia” al interior de su partido: “No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa”.

Al mismo tiempo, y ya más en tono electoral, Bullrich expresó: “Creo en la cultura de la transparencia, de la verdad, es muy importante que en un partido como el PRO esas prácticas sean las que prevalezcan, en todo sentido”.

Patricia Bullrich confirmó sus intenciones de presentarse como candidata a presidenta. Foto: José Gutiérrez/Los Andes. Foto: José Gutierrez

Y luego especificó un poco más cuál fue el origen de la disputa con Felipe Miguel: “Tuvimos un debate sobre lo que había que hacer por las concentraciones frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, vallas sí o vallas no, ese debate lo di abiertamente, lo hablé con la gente de la Ciudad, dije lo que pensaba y después de eso empezó una batería de operaciones en todos lados”.