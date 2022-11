Patricia Bullrich apuntó contra un funcionario de Rodríguez Larreta: “La próxima te rompo la cara”

Patricia Bullrich quedó en el centro de la polémica después de un fuerte cruce contra un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta que expuso, una vez más, la feroz interna que hay dentro de Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad quedó en el centro de la escena y volvió a cruzarse con el jefe de gobierno porteño.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. (La Voz/Archivo)

El funcionario en cuestión es, nada más ni nada menos, que Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Larreta, que ha apostado fuerte por la posible candidatura de Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el pasado 24 de octubre cuando se dio la presentación del segundo libro de Mauricio Macri en la sede porteña de La Rural. Allí la presidenta del PRO se encontró con Miguel y lo increpó sin titubear: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo aviso así directamente, conmigo no se jode”.

En las últimas horas, el propio Felipe Miguel salió a hablar y señaló sobre el polémico encuentro: “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”.

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó el jefe de gabinete porteño en diálogo con Radio Mitre.

La interna del PRO en la Ciudad: Larreta vs Bullrich

A mediados de la semana pasada y de cara al 2023, Patricia Bullrich dejó inaugurada la interna en el distrito electoral emblemático del macrismo. Sentada al lado del ministro porteño Jorge Macri, le tomó un brazo y anunció que va a trabajar “fuertemente” para que el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sea del PRO.

“Era esperable”, asumieron en el entorno del radical Martín Lousteau, otro aspirante a la jefatura porteña. En el entorno del jefe de Gobierno cayó mal la jugada: Bullrich, sin consultar, se metió en el territorio, casi a los empujones, sin contemplar el armado o los acuerdos de Rodríguez Larreta.

Jorge Macri junto a Patricia Bullrich, este martes en un encuentro con estudiantes universitarios. Foto: PRO

Según informó Horacio Aizpeolea, un dirigente del PRO porteño contó que meses atrás el larretismo midió la imagen de Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, llegado al gobierno de CABA hace casi un año, con el aval del expresidente de la Nación y de Boca Juniors. La misma fuente dijo que las mediciones no dieron bien.

Por el contrario, la ministra de Educación, Soledad Acuña, en medio de la crisis por la toma de algunos colegios y las críticas por la calidad de las viandas de hace unas semanas, dicen que “emergió con números auspiciosos, de la mano de un discurso firme”.

Sin embargo, en el PRO sobrevuela otra especulación. Patricia Bullrich, con buenos números en las encuestas porteñas, bien podría reprogramar su GPS electoral hacia CABA en el caso de que sus aspiraciones presidenciales, hoy su prioridad, no despeguen. O Macri decida ir por su segundo tiempo.