Soledad Acuña: “El 70% de los chicos que terminan la secundaria se quieren ir del país”

Una encuesta realizada a alumnos que están en su último año de secundaria cursando la práctica de educación financiera arrojó que el 70% de ellos quiere irse del país. Así lo anunció la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

“A quienes pasaron ese módulo de educación financiera les hemos hecho una encuesta para entender qué expectativas tenían, y qué aprendieron o no aprendieron y surge de esa encuesta donde el 70% de los estudiantes manifestaron que se quieren ir del país. Y hay otros datos tan críticos que muestra la angustia y la desesperanza de los jóvenes”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, indicó que el “procesamiento de datos” se está llevando a cabo y que los resultados se darán a conocer este miércoles cuando se publique oficialmente.

“Es un dato que nos duele muchísimo porque incluimos estos nuevos módulos para que todos los chicos de 5to año hagan una experiencia formativa en ámbitos productivos, en el sector privado. Es decir, se pasa un tiempo que tendrían que estar en el colegio a estar en una empresa. Comprender los mecanismos y el trabajo en sí para cuando afronten el campo laboral, estén preparados”, puntualizó Acuña.

Y agregó: “Sabíamos que la pandemia dejó un impacto enorme en lo emocional y en lo psicológico de los jóvenes. No puedo adelantar mucho más porque es la primera pregunta que ví y me llamó mucho la atención. La gran mayoría son chicos de las escuelas públicas y es alarmante que la gran mayoría no sienta que Argentina no tenga un proyecto para ellos”.

