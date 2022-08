Una docente les pidió a sus alumnos que llevaran un preservativo con semen a una clase de educación sexual

Un hecho insólito sucedió en una escuela cercana a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, cuando una maestra les pidió a sus alumnos una particular tarea destinada a una clase de educación sexual.

Los alumnos no estaban obligados a cumplir con la "tarea" que les encomendó la profesora.

El pedido de la docente de biología generó una gran controversia: les solicitó a sus alumnos que llevaran preservativos con semen. Por esto, fue denunciada por los padres de los estudiantes.

La escuela en cuestión es la de Juana Azurduy de Padilla, situada en el municipio de Minero, a una distancia de 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia.

La docente en cuestión es María Inés Peredo, que luego pidió disculpas por la “malinterpretación” que se dio a raíz de su polémico pedido. Ella quedó acusada por corrupción de menores.

“Yo soy una madre de familia que tengo cuatro niños pequeños y no soy ninguna pervertida”, fue la frase en su defensa que utilizó Peredo, levantada por el diario El Deber.

El motivo por el que la docente les pidió preservativos con semen a sus alumnos

La clase de educación sexual que planificaba esta profesora estaba destinada a hablar sobre el aparato reproductor masculino. Les hizo ese particular pedido a su alumnado, con el fin de hacerles “oler” a sus compañeras, tal como lo reportó EFE.

Las intenciones de Peredo eran hacer un trabajo acerca de la verificación de la estructura del espermatozoide, para comprobar cuánto tiempo puede vivir en un lugar o ambiente húmedo: “Ese era mi objetivo como maestra y no como dicen algunos medios de pervertir a los alumnos y que se fueran a masturbar y trajeran en un frasco, en ningún momento mi intención fue esa”.

En otro de sus descargos, también explicó que buscaba evitar embarazos no deseados: les pidió a sus alumnos varones que sean “activamente sexuales que traigan un condón con semen” con el objetivo de que sus compañeras conozcan este fluido corporal y puedan evitar “embarazos no deseados”.

Uno de los padres de los estudiantes denunció a la maestra en el Ministerio Público por “corrupción de menores” y el caso salió a la luz este martes.

Carlos Oporto, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Santa Cruz, ya fue notificado del caso: “Al momento estamos viendo la entrevista psicológica de los estudiantes de secundaria de Minero. Con lo que vaya a ocurrir en la entrevista psicológica vamos a tomar medidas”.

En su descargo, la docente explicó los motivos por lo que les pidió a sus alumnos esta inusual tarea.

Edwin Huayllani, director departamental de Educación, informó que ya se tomaron medidas en contra de Peredo: “Ha sido suspendida de la función correspondiente mientras dure la investigación”.

“Ni a los peores criminales le hacen esto, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie. Si por impartir una clase de educación sexual tengo que ir a la cárcel, ya la población lo dirá, porque tarde o temprano los jóvenes van a llegar a enterarse por un medio o por otro, yo estoy impartiendo conocimiento y si me he equivocado pido disculpas a toda la sociedad de Minero y de Bolivia”, fue el descargo de la docente.