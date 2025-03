Lionel Messi envuelto en una polémica: un rival lo denunció por xenofobia

El ídolo de los argentinos, Lionel Messi, quedó en el centro de la polémica luego de que Jhasmani Campos, un exjugador de la selección de Bolivia, recordó el fuerte enfrentamiento que ambos protagonizaron en la Copa América 2016.

En una entrevista reciente, el futbolista del Real Santa Cruz reveló lo ocurrido hace 10 años en el estadio Mario Alberto Kempes luego de que le cometiera una infracción al capitán de la Selección Argentina.

Según su relato, la dura patada desató la bronca del jugador de Inter Miami y terminó insultándolo: “Cuando pasa por mi lado, me pongo firme y chocamos con las rodillas. Me acuerdo que él se cae y desde el piso me dice: ’Ey bolita, ¿qué te pasa?’”.

El argentino y el boliviano tuvieron un fuerte cruce en un partido de la Copa América 2016.

Sin embargo, Campos no se quedó callado y también contestó con insultos: “¿Qué te pasa, gaucho de mierda?”. La frase enojó aún más a la Pulga.

“Ahí fue que nos empezamos a pechear y a empujar. Nos trenzamos y después vinieron todos a separarnos”, agregó sobre el momento en el que tuvieron que interceder los compañeros de ambos.

Ante estas declaraciones, el video se convirtió en viral en cuestión de horas y son muchos los que le pidieron a Messi que de su propia versión de los hechos, aunque existan muy pocas posibilidades de que esto ocurra debido al bajo perfil que suele mantener.

Jhasmani Campos acusó a Messi: “Ey bolita”