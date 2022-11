Larreta sobre las internas del Gobierno: “Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando”

Cara a las elecciones 2023 las diferencias entre los distintos espacios políticos no cesan. Este sábado, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las internas del Frente de Todos y apuntó: “Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando”.

“Las peleas en el Gobierno no ayudan para nada”, comenzó diciendo el jefe de Gobierno porteño en declaraciones para CNN Radio.

Y siguió: “Si alguien piensa hoy en poner un negocio en la Argentina, ampliar una fábrica y tomar más personal, cuando lee estas cosas sale espantado. Al final del día, lo que importa es eso ¿Quién invierte en la Argentina cuando ve estas contradicciones en el Gobierno?”.

Además, hizo hincapié en el índice de inflación en la Ciudad, el cual se dio a conocer el martes. “Hay 7% de inflación y 40% de pobreza. Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando. El asado cuesta 1300 pesos en el súper. El kilo de pan está 500 pesos”, indicó.

“El gran desafío en la Argentina es trazar políticas que se sostengan en el tiempo esté quién esté en el gobierno. Los países que salieron adelante de crisis peores que la nuestra fue porque lograron trazar un plan y mantenerlo 20, 30 años seguidos”, aseguró.

Larreta sobre las internas en Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta no solo se refirió a la interna del oficialismo sino también a la de Juntos por el Cambio, espacio político al que pertenece.

“Obviamente hubo tensiones estas semanas. Es la imagen que se da y no es buena. Yo no me engancho nunca en discusiones internas. Ahora la realidad es que no hay ningún riesgo en nuestra unidad”, se sinceró.

Con respecto a su enfrentamiento con Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño dijo: “En 2023 nos veo a todos juntos trabajando en un plan para sacar el país adelante”.