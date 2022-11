Horacio Rodríguez Larreta en Rafaela: “Argentina necesita un plan, decisión política y consenso para salir adelante”

Horacio Rodríguez Larreta estuvo este viernes en la provincia de Santa Fe, en el marco de la presentación de su precandidatura a la Presidencia de la Nación. Por la mañana estuvo en Reconquista y por la tarde, en Rafaela, pasando primero por un tambo de la periferia y más tarde, un encuentro con vecinos en un bar céntrico.

Entre recorrida y recorrida, brindó una conferencia de prensa en el auditorio de un hotel rafaelino. Allí brindó precisiones respecto de lo que piensa de la actualidad del país y del futuro. Federalizar y descentralizar el país, reforma educativa, laboral y jubilatoria, potenciar las exportaciones son algunas de los lineamientos planteados.

Una de las primeras consultas fue acerca de las internas dentro de Juntos por el Cambio y si esto contribuye en algo: “en nada. Por eso, nunca me vas a ver metido en eso, criticando en algo a alguien. La pelea que vale la pena es contra la inseguridad, fue en la reapertura de las escuelas”, dijo.

“No creo que se puedan copiar los modelos. No voy a venir desde Buenos Aires a decir qué es lo que tienen que hacer en Rafaela. Sí puedo poner a disposición programas. Sí creo que la Argentina tiene que volver a ser un país federal. Hoy somos un país unitario. Esto no es una opinión, son datos. Hoy, si quieren mejorar una ruta como la 11 o profundizar el calado de la Hidrovía, tienen que ir a hablar con funcionarios en Buenos Aires. Muchos, ni siquiera conocen la provincia”, indicó.

“Sí lo que tenemos es una metodología de trabajo, que nos permite tomar decisiones en función de la evidencia y datos, donde todo se planifica y se presupuesta. Es una forma de trabajar.”, agregó.

“Cuando lleguemos al poder, no tenemos 100 días. Tenemos 100 horas para tener el rumbo trazado”, remarcó.

“Con 8% de inflación por mes, con 40% de pobreza, con cero reservas en el Banco Central, sin inversión, así no se puede. Tenemos que hacer el esfuerzo de estabilización, porque con este nivel de inflación no se puede. Hay hacer un plan de desarrollo integral, que diga qué vamos a vender, qué vamos a producir, qué infraestructura se necesita, qué capacitación necesitan nuestros hijos para que puedan ingresar a las industrias del futuro. Hay que hacerlo Y hay que hablarle a los argentinos siendo muy claros, muy crudos, marcando el esfuerzo que hay que hacer, pero también dándole esperanza, porque hoy la Argentina tiene una enorme potencialidad: el mundo necesita nuestros alimentos, litio, gas...”, dijo.

VíaRafaela preguntó el cómo hacer todo lo que se plantea, dado que el diagnóstico es coincidente por todos. “Para ser precisos, tenemos que saber si hay un 8% de inflación mensual como ahora o como plantea el ministro de Economía, un 3% en diciembre de 2023 (tampoco dijo cómo) o está en 20%. No es lo mismo si se devalúa o no devalúa, si estamos con 40% de pobreza o más. Hay una cantidad de variables que no sabemos cómo van a estar y siendo responsables y serios, no podemos decir cómo”, respondió.

En cuanto a la solución para la falta de dólares, propuso fomentar las exportaciones. “Ninguna de las cosas que tenemos que hacer se hace con una sola medida, sino que debe formar parte de un plan integral. Hay que poner a toda la diplomacia a buscar qué se puede vender en cada parte del mundo”, indicó.

“Hay que hacer obras de infraestructuras, como profundizar el calado de la Hidrovía o terminar el gasoducto desde Vaca Muerta (que nos va a permitir ahorrarnos 1.500 millones de dólares que le pagamos a Bolivia. Hay que reformar el sistema educativo hoy, porque sino te quedás sin capital humano para dentro de 4 o 5 años. Tenemos que revisar el sistema previsional para que tenga previsibilidad en el largo plazo, tenemos que cambiar el sistema laboral para terminar con la industria del juicio. Tenés que trabajar en la inseguridad.... todo tiene que ver con todo. No hay una solución mágica”, repasó.

¿Se puede hacer todo eso sin consenso político?, repreguntó VíaRafaela. La respuesta fue contundente: “No. Lo primero que hay que hacer es un apoyo más contundente. Esto no quiere decir que sea con todos, que sea unánime. No veo posibilidades de ponernos de acuerdo con la visión de país con el kirchnerismo. Pero sí hay que buscar un acuerdo más amplio, que incluya no solo aprobar estas medidas, sino sostenerlas en el tiempo”, dijo.

Estuvo rodeado por figuras de Juntos por el Cambio de la provincia: Sebastián Mastropaolo (concejal en Santa Fe Ciudad), Jorge Faurie (excanciller), los concejales rafaelinos Leonardo Viotti y Ceferino Mondino, la actual diputada Lucila Lehmann y la exlegisladora Gisela Scaglia.