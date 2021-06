Este sábado fue el primer día en el que los bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a abrir sus puertas al público después de restricciones duras para evitar el crecimiento de los contagios de coronavirus. Y la jornada fue un éxito para ellos: desbordaron de clientes.

A partir de este sábado los dueños de estos comercios, que venían funcionando con delivery y take away hasta las 19, comenzaron a atender a la gente únicamente en espacios al aire libre y hasta las 23 horas, dado que, además, la circulación está prohibida de 24 a 6 de la mañana.

El diario Clarín realizó una recorrida y observó que muchos locales estaban repletos de porteños que se acercaron a estos lugares para disfrutar de una linda noche tras algunos días en los que debieron resignar dichos momentos.

Las calles porteñas tras las aperturas. Clarín.

Además de esto, el clima acompañó. No fue una noche tan fría. Por estas razones, por ejemplo, el bar Tres Monos, de Palermo, solo tenía dos mesas vacías a las 19.30. “Nos quedamos hasta las dos de la mañana del viernes reunidos en el bar para organizarnos bien, dejar listos los cubiertos y la cristalería, que no haya ningún faltante”, dijo el bartender Esteban Varela.

En Plaza Serrano, apenas treinta minutos más tarde, en el pub irlandés Sullivan’s, ya no habían mesas libres. Con respecto a la nueva flexibilización, Clara del Castillo, gerenta del local, expresó: “Nos complicó muchísimo que no se supiera qué iba a pasar hasta último momento. Tuvimos que preparar todo hoy a la mañana, y es de tarde y todavía no terminamos. Creemos que se va a trabajar muy bien. Tenemos muchas mesas reservadas”.

Quienes administran el bar y rotisería El Octavo, también se mostraron muy expectantes con esta nueva oportunidad de ampliar su trabajo. “Esperamos bastante para reabrir la vereda y el patio, así que estamos agradecidos. Este último mes fue muy duro”, aseguró uno de los socios del comercio, Diego Pasquele.

“Todo el equipo está muy emocionado por volver a tener servicio el finde y de noche. Mientras tanto, tratamos de mantenernos activos en los tiempos muertos, para no desanimarnos: ordenar, pintar, hasta estamos haciendo una carta nueva”, sumó Varela, en este sentido, de Tres Monos.

Movimiento nocturno

Realmente, según consigna el mismo diario, se vieron muchas personas en la vía pública. Muchos grupos de ciudadanos debatían a qué lugar ir. También circulaban autos en búsqueda de estacionamiento. Volvieron los viejos hábitos del fin de semana por la noche.

Eduardo, de 41 años, salió a pasar la noche en Plaza Serrano con un amigo y habló de lo que significa salir a un bar: “Tomar algo ahora no es lo mismo que antes, porque no queda otra que hacerlo afuera y no es la misma sensación. Pero estamos contentos porque extrañamos la libertad como ciudadanos de elegir con quien pasar nuestro tiempo y poder salir a la noche”.

La gente volvió a los bares y restaurantes. Clarín

Carlos Palmese, quien es dueño de Valk Taproom, un bar de la zona, notó que la gente había salido de sus casas. “La gente quiere salir porque hace mucho tiempo que está guardada”, sostuvo.

“Me siento como en libertad y como que estoy volviendo a la casa de un amigo. Es un reencuentro con tu gente, relajado, con la música y los tragos que te gustan. El plan es quedarnos”, dijo Guadalupe (35), una de las clientas de Tres Monos.