A pesar de que Elian Ángel Valenzuela (21), más conocido como “L-Gante”, se encuentra en la cima de su carrera artística, en las últimas horas trascendió una noticia que no lo deja en una buena posición. Es que él y su equipo fue denunciadoron por un supuesto robo en Puerto Madero.

Foto: web.

El barrio porteño fue el lugar en el que el cantante filmó junto a Tini Stoessel “Bar”, el videoclip que se estrenó hace una semana y que ya tiene más de 14 millones de reproducciones en YouTube.

Según el portal “El Intransigente” faltaron varios objetos del casino flotante de Buenos Aires y que los culpables habrían sido los integrantes del equipo de L-Gante. Entre las cosas que se sustrajeron están una bolsa con varios mazos de cartas y fichas de una ruleta.

L-gante en el teatro Luxor de Carlos Paz (Facundo Luque)

Pese a quedar inmerso en un confuso episodio, el referente de la cumbia 420 no se pronunció al respecto.

Otro confuso episodio en el que estuvo involucrado

En marzo, el cumbiero fue detenido junto a otros jóvenes en la provincia de San Juan por supuesta participación de disturbios en la vía pública.

Sin embargo, a través de un relato en su Instagram desmintió el hecho: “Salí a dar un giro afuera del hotel había unos fans y dije me voy a sacar un par de fotos. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría”, detalló agregó: “Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías”.