Hace tres años que Luis Fernando Villamizar no ve a su hijo y en el 2020 decidió comenzar a caminar desde Colombia para lograr reencontrarse con él en Chile. El hombre hizo dedo, pidió ayuda y, entre cosas malas y buenas, en el camino se topó con gente que le dio una mano para alcanzar su objetivo. Ahora está en Bariloche y una familia está buscando la manera de que el encuentro se concrete.

“Salí de Colombia el 27 de noviembre. Salí caminando, pidiendo comida y pidiendo dinero. Dormía en los puentes y me levantaba temprano para seguir caminando”, comentó Luis Fernando y contó que le da fuerzas cada vez que tiene que encarar un nuevo día: “Seguir caminando me significaba estar cada vez más cerca de mi hijo”. El fin del recorrido es Puerto Montt.

En diálogo con Noticiero Seis, detalló que ingresó a Argentina por Bolivia y que pasó por Jujuy, Catamarca y La Rioja; allí se encontró con un grupo de personas que lo ayudaron a avanzar mucho ya que “ellos me compraron un pasaje con el que llegué a Mendoza y después acá a Bariloche”.

Caminando y con ayuda en las provincias llegó a Bariloche

Nahuel Domínguez, vecino de Bariloche, fue quien se encontró con Villamizar y no dudó en darle una mano al escuchar su historia. “Un día fui a la Terminal a dejar a un pariente que se iba a Mendoza. Allí vi que este hombre estaba pidiendo algo a alguien. No sabía bien de qué se trataba y me acerqué. Le estaba pidiendo un teléfono para contactar a su familia que vive en Chile”, recordó.

Domínguez le prestó su celular y el colombiano logró hablar con sus parientes en Chile. Luego le contó que “estaba varado en Bariloche. Había llegado el día anterior y estaba durmiendo ahí en la Terminal”. Ante esta situación, el barilochense lo invitó a su casa: “En casa le dimos contención y gracias a Dios pudimos reubicarlo. Hoy por hoy se encuentra en un departamento que nos prestó una hermana de la Iglesia. Se encuentra bien pero con el propósito de viajar a Chile”, detalló.

“No sabíamos cómo empezar con los trámites para que Luis Fernando pueda viajar a Chile a encontrarse con su hijo. Hace dos días enviamos un mail a la Embajada de Colombia”, contó y las noticias son esperanzadoras ya que Luis Fernando podrá sacar su pasaporte y el encuentro con su hijo, después de tres años, está cada día más cerca.