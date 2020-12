Vecinos del barrio Altos de Bahía volvieron a manifestarse en la planta de ABSA por la falta de agua y evalúan presentarse a la justicia.

Como se adelantó, iba a haber problemas con el servicio a medida que aumentara la temperatura y así sucedió. Hoy pidieron por el gerente regional Gustavo Bentivegna pero no lograron que éste los recibiera.

“Prácticamente no hay presión y los tanques no alcanzan a cargar. Es un problema de años y si hoy estamos así, no queremos imaginar en enero”, expresó un grupo de vecinos.

“Estamos hablando con abogados para iniciar acciones, estamos buscando la vía legal porque nos sentimos desprotegidos. Los reclamos han sido normales, con la mayor educación y paciencia, pero no le encontramos la vía posible, ni por pancartas ni por los medios”. agregaron.

“Hoy el gerente no dio al cara, y mandó a la policía para pedir que nos comportáramos bien. ¿Habrá que hacer lío para que nos den una solución”, se preguntaron.