Punta Alta: “Se declaró una emergencia sanitaria que hace 10 años está declarada”

Tras haberse declarado la emergencia sanitaria durante la última sesión del Concejo Deliberante, desde el bloque Unión por la Patria afirmaron que “ya estaba declarada desde hace más de diez años a través de dos ordenanzas que aún estaban vigentes”.

Los ediles especificaron que las mismas son del 2008 y el 2015.

La bancada oficialista cuestionaron:

- ¿Qué novedades trae esta ordenanza? Ninguna

- ¿Qué nueva herramienta genera? Ninguna

- ¿Qué solución brinda a los vecinos? Ninguna.

“Lo aprobado otorga al Intendente facultades que ya tiene. El ex intendente Uset, votó como concejal en 2015, afirmativamente para crear una herramienta que luego no utilizó”, agregaron.

“En contraposición, el intendente Rodrigo Aristimuño, gestionó la reparación de 8 colectoras y se sigue trabajando para dar solución a las más de 30 que aún faltan, ya que al comienzo de la gestión se encontraron más de 40 rotas”, detallaron.

A través de un comunicado los concejales detallaron obras realizadas y en ejecución:

- Intervención en Albatros XX, después de 40 años, para el recambio de 200 metros de colectora.

- Reparaciones en San Luis y Jujuy, Luiggi y Saenz Peña, Mitre y Uriburu, Rodríguez Peña y Mitre.

- Barrio ATE lll: cierre de malla de red de agua potable. Se están instalando 600 metros de cañería nueva.

Finalmente remarcaron que “el intendente intervino y solicitó al ADA (Autoridad del Agua) para que se sancione a la empresa ABSA y requirió la eximición del pago de la tarifa por el servicio de agua potable a todos los habitantes del distrito afectados por la falta de suministro”.

“Todo ello en el uso de sus facultades y del compromiso asumido con la comunidad de trabajar en soluciones concretas y no en la creación de herramientas que son copias de otras que no se usaron o no funcionaron”, concluyeron.