La publicación de la foto de Alberto Fernández celebrando en Olivos el cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez junto a diez personas más, sin distancia y sin barbijo, en plena Fase 1 de aislamiento, en 2020, generó una fuerte polémica. Y hasta los periodistas más afines a la gestión del presidente salieron a criticarlo.

Así fue el caso de uno de los más férreos defensores del kirchnerismo, Víctor Hugo Morales, quien sostuvo este viernes que la oposición “esta vez tiene razón”.

“Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, dijo Morales en el editorial de su programa en AM 750.

“Todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, de alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene. La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el Presidente decir ‘cuidémonos’, promover medidas de aislamiento, y aceptar que lo lleven a una fotografía donde además no habían tomado medidas de aislamiento”, añadió.

La primera dama en el festejo de su cumpleaños Redes

Y sobre los referentes de la oposición, que cruzaron duramente a Fernández por este escándalo, dijo que son “jugadores muy bravos” y “atrozmente dañinos”, y que solo buscan “la famosa quinta pata al gato”.

“Bueno, hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto”, reconoció luego.

A modo de defensa de Fernández, analizó después la fotografía y consideró que “se nota que al Presidente le dijeron ‘pasá a saludar’”. “Me da la impresión, por el lugar que él ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento”, opinó.

Finalmente cerró con la advertencia al Gobierno de que la oposición “le va a sacar jugo” al escándalo. “La verdad es que así como tantas veces decimos ‘son unos mentirosos, son dañinos, son persecutorios, son mafiosos’, la verdad es que esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba interesante sobre la que van a pivotear durante todo este tiempo”.

La crítica de Roberto Navarro

Otro periodista afín al oficialismo se hizo eco de las crítica y deslizó su opinión: fue Roberto Navarro, que habló en su programa de El Destape.

“Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo. Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno él no puede, porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo”, lanzó.

Pero como era de esperar, luego ensayó también una defensa para Fernández, y contó que él mismo se reunió con el presidente en tres ocasiones desde el comienzo de la pandemia, y que en esos encuentros Fernández sí llevaba barbijo puesto, mantuvo distancia y se procuró la ventilación de los espacios.

“Ahora también debo decir que las veces que lo vi, lo mencioné varias veces al aire, lo vi muy cansado, extremadamente cansado, muy muy muy cansado, cosa que me preocupó y lo manifesté al aire en su momento. Por eso no me extraña, porque no es un robot, que algún día el tipo haya querido relajarse un rato ante semejante carga que ha sido estar al frente en esta pandemia”, contó.