Trascendió este martes por la tarde que Víctor Hugo Morales tuvo que ser internado con un cuadro de pulmonía bilateral.

El periodista se encontraba aislado en su casa, tras haber dado Covid positivo en el hisopado que se hizo este fin de semana, luego de levantarse el sábado sin gusto ni olfato.

Este lunes había conducido el programa desde su casa. (Foto: Web)

De todas maneras, el relator había decidido conducir su programa de manera remota este lunes, tal como lo había hecho en los meses de cuarentena. “Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus. No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas”, saludó a los oyentes de La Mañana, el programa que conduce por AM 750.