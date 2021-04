Hace poco más de un mes, Víctor Hugo Morales tuvo que ser internado con un cuadro de pulmonía bilateral. El periodista había dado Covid positivo después de manifestar síntomas y fue internado en la Clínica Arcos.

Este lunes, un mes y un día más tarde, Víctor Hugo contó que volvió a dar positivo: “No tengo una buena noticia para el cierre: entró un médico acá en la clínica donde todavía no pude empezar la rehabilitación y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo”, se lamentó.

“O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el Covid. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación”, agregó el periodista.

Desde la clínica, de todas formas aseguró que “lleva bien” la enfermedad y alertó: “Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia”.