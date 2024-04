Después de Lali “Depósito”, Milei apodó a otra figura de los medios: cómo se refirió a Víctor Hugo Morales

Javier Milei fue entrevistado por Alejandro Fantino en su programa de streaming “Multiverso Fantino”, en donde hablaron de la actual gestión. En un pasaje de la charla, el presidente trajo a colación a Víctor Hugo Morales, a quien se refirió con un particular apodo.

Uno de los temas que tocaron fue el trato de “igualdad” que el presidente pretende que se respete en su gabinete.

En ese sentido, contó que en la primera reunión con su equipo mandó a sacar los carteles con los nombres que determinan el orden en que debe sentarse la mesa de cada miembro del Ejecutivo.

“Te quiero ver si uno de los ministros te dice ‘presidente, no estoy de acuerdo y te gana la discusión”, inquirió Fantino. “Está bien, es la vida. ¿O acaso vos ganaste todas?”, respondió el primer mandatario.

El apodo de Milei a Víctor Hugo Morales

Para ejemplificar por qué no tendría poblema en perder una discusión con alguien de su gabiente, el presidente señaló: “Voy a traer la frase de un tipo que me parece literalmente despreciable: Víctor ‘Humo’ Morales. Él dijo “guapo es aquel que perdió más veces que las que ganó”. Y es cierto porque si te vas a pelear con pigmeos lo vas a cagar a palos, pero eso no es ser guapo”.

Y explicó: “A pesar de las diferencias profundas que tenemos, me parece brillante lo que dijo”.

Fantino se mostró soprendido por la declaración, a lo que Milei le respondió: “Lo puedo escuchar 50 veces relatando el gol de Maradona y me sigo emocionando. ¿Qué me importa cómo piensa si como relator es un genio. ¿Por qué me voy a focalizar en lo malo, si me puedo focalizar en lo bueno? Esa es mi visión de las cosas, puedo estar equivocado”.

También dijo que seguramente sea “un placer” hablar con él sobre ópera. “Yo lo ví en el Metropolitan de Nueva York. He ido antes de ser famoso a ver ópera allí y lo he visto en el público. Por lo que imagino que debe saber mucho de ópera y debe ser un placer hablar con él sobre eso”, señaló.