Varios millones: Alejandro Fantino estalló en vivo al enterarse del valor de la factura de la luz.

El nombre de Alejandro Fantino ha sido tendencia en X (antes Twitter) durante este viernes debido a su reacción en vivo ante la impactante factura de luz que llegó a la radio Neura, donde conduce un programa.

La reacción de Fantino fue directa y contundente: “Vieron cómo es cuando toca el culo propio”. Esta expresión refleja la sorpresa y el malestar del periodista ante una situación que afecta directamente sus intereses.

Alejandro Fantino en Neura. (Foto: Captura de pantalla)

De cuánto es el monto de la factura de la luz que recibió Fantino

El monto asombroso de más de $4 millones despertó la preocupación y la indignación de Fantino, quien evaluó que sin los subsidios a la energía, esta cifra podría duplicarse, alcanzando los $8 millones, una suma que el propietario de la emisora posiblemente no pueda afrontar.

“Si empiezan a venir los pijazos así, no muchachos, se los quiero decir honestamente, cerramos esto. Yo me voy a laburar donde me den laburo, no sé si tendrá laburo Granados acá en Olga, voy a llamar a Occhiato en Luzu...”, aseguró en vivo.

En un tono más reflexivo, Fantino expresó su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en el empleo y en la viabilidad de empresas como la radio Neura. Ante la posibilidad de que los aumentos desproporcionados en las tarifas de servicios públicos afecten la sustentabilidad económica de diversos sectores, el periodista plantea la posibilidad de tener que buscar trabajo en otros medios de comunicación si la situación no mejora.

El debate generado en el programa entre los panelistas refleja la división de opiniones respecto a la quita de subsidios y los aumentos en las tarifas. Mientras algunos defienden estas medidas como necesarias para ajustar la economía, otros expresan su preocupación por el impacto negativo que pueden tener en la población y en el tejido productivo del país.