La historia sobre el milagroso escape que Nico Vázquez y Gimena Accardi protagonizaron minutos antes de que se generar el derrumbe del edificio en Miami no ha sido a lo único que la pareja se enfrentó en los últimos días.

//Mirá también: Nico Vázquez habló después del derrumbe: “Con Gime estuvimos cerca de no contarla”

La pareja deseaba regresar lo más rápido al país, pero el viaje se complicó debido a las nuevas restricciones que implementó el Gobierno en el más reciente DNU.

Sin embargo, gracias a un vuelo privado ya se encuentran en Buenos Aires cumpliendo con el aislamiento.

Nico Vázquez y Gime Accardi (/@gimeaccardi) | Instagram

Desde su cuenta en Instagram, Vázquez quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todos los que se preocuparon por ellos y les brindaron su ayuda.

“Una vez más me toca pasarla con mi compañera una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante”.

La publicación que compartió Nico Vázquez en las redes. (Instagram/nicovazquezok)

“Ya estamos en casa y es un gran alivio (...) Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra”, explicó.

Cómo logró viajar la pareja sin documentos

La jefa de Prensa del 13 y amiga de la pareja contó que gracias a la ayuda del Cónsul argentino en Miami lograron salir de los Estados Unidos con todos los papeles en regla.

//Mirá también: El milagro de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: un show improvisado de Martín Bossi evitó que lleguen al derrumbe

Los documentos y pasaportes de la pareja quedaron sepultados por los escombros del derrumbe.

Sobre el viaje privado, se habla de que el hermano de Adrián Suar, quien es amigo de Vázquez, logró convencer a un empresario amigo suyo para que prestará el avión.