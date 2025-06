La impactante señal que recibió Nicolás Vázquez de su hermano fallecido y que ayudó a salvar una vida de milagro: “Santi ayudame”

Hace ocho años, Nicolás Vázquez perdió a su hermano Santiago, y aunque la ausencia sigue siendo un dolor profundo, con el tiempo logró darle un nuevo significado a esa pérdida y encontrar su presencia en el día a día de otra manera.

Santiago falleció de manera súbita en 2016 mientras estaba de vacaciones en el Caribe con amigos, un golpe devastador para Nico. Su hermano menor no solo era familia, sino también su confidente, su mejor amigo y su apoyo incondicional.

Nicolás y Santiago. (Instagram Nico Vázquez)

Hoy, aunque convive con esa tristeza, sabe que puede contar con él siempre que lo necesite.

El emotivo momento que vivió Nicolás Vázquez en plena función

“El año pasado, durante una función de Tootsie, escuché que alguien pedía un médico. Oí el grito y, tal como estaba caracterizado como Dorita Sánchez, me lancé hacia el público. Estaba aproximadamente en la fila seis, era una mujer y reconocí que estaba sufriendo un ataque cardíaco… después de lo que me pasó con Santi, investigué mucho y me di cuenta. Pedí el desfibrilador mientras trataba de ayudarla, pero fue un caos total”, relató, mediante una entrevista con Infobae.

Con lágrimas en los ojos, casi reviviendo la angustia de aquel momento, contó que los médicos llegaron y aplicaron el DEA, pero no funcionó, y fue entonces cuando le pidió ayuda a su hermano: “Por favor, ayudala, que no se muera... la señora reaccionó y cuando me dijeron, el médico se llamaba Santiago”. Pero el milagro no terminó allí, porque los médicos le advirtieron que la mujer quedaría internada y que su pronóstico no era alentador. “A los 9 días estaba en su casa y hoy es mi nueva amiga”.

El emotivo recuerdo de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago, a siete años de su muerte

El actor ha relatado en múltiples ocasiones la conexión especial que siente con su hermano desde su partida. Las veces que conversa con él o le pide consejos, asegura que siempre recibe alguna señal como respuesta. Por eso, en esta entrevista con Soldano, dejó un mensaje claro: “Nunca dejen de creer. Sepan que del otro lado nos ven, nos escuchan, nos sienten, nos ayudan, nos guían. Solo se trata de entenderlo”.