Es común ver en la redes sociales o en las tapas de revistas fotografías, sobre todo de los famosos, con exceso de retoques, dando imágenes muy alejadas de la realidad. También los usuarios se quejan cuando notan estas ediciones y la mayoría de las veces sostienen que fomentar los estereotipos de belleza ideal son nocivos y no ayudan a dar un mensaje positivo sobre salud y estética.

Esta vez fue Sol Pérez la que aprovechó un mensaje de una usuaria de Twitter para dar su opinión al respecto y dejó bien claro que no está de acuerdo con esas publicaciones y lo compartió en su cuenta.

La joven que colgó el mensaje comentaba en la red social: “Hoy vi a Sol Pérez en vivo y en directo y lo único que tengo para decir es que hay que morir y volver a nacer las veces que sean necesarias para tener ese culo”.

Sol aprovechó el gracioso elogio a su cuerpo para dar un mensaje claro y en contra sobre el retoque digital del cuerpo: “Cuando no te photoshopeás, aguanten los cuerpos reales, sin brazos todos doblados del Photoshop”, aseguró refiriéndose a que en más de una oportunidad los usuarios de redes han descubierto marcas del retoque en fotos de famosas como Wanda Nara y Vicky Xipolitakis.

Sol Pérez contra el retoque de fotos Twitter

“No fomentemos eso, es horrible”, cerró Sol, quien tuvo problemas alimenticios en el pasado según contó ella misma en diversas entrevistas y hoy busca generar conciencia sobre lo importante de estar saludable.

En julio de este año, Pérez contó: “Yo quería ser una chica fitness y comía un yogurt, entrenaba todo el día y estaba muy flaca. Iba al colegio y me desmayaba. Casi me inyectan hierro por no comer. Por todo eso que me tocó vivir, trato de inculcar que cualquier cuerpo tiene que ser saludable y sano”.