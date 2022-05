Sol Pérez es una de las presentadoras más lindas del país. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 6,3 millones de seguidores que adoran ver los diferentes outfits que la conductora y panelista utiliza para ir a grabar los programas.

Sol Pérez conquistó con un vestido de cuero negro bien cortito

En esta ocasión sorprendió a todos, con una onda muy dominguera y relajada. “Domingo. Así, sin filtro, sin maquillaje”, fue la frase con la que acompaño una fotografía en la que se la ve sonriendo al Sol, con un mate en la mano y una microbikini blanca.

Sol Pérez enamoró con sus fotos en bikini. Foto: Instagram.

La panelista aprovechó el ultimo calorcito antes del invierno y se ganó más de 100 mil me gustas.

Quién es Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez

Sol Pérez se encuentra en pareja con Guido Mazzoni hace varios años. Unos meses atrás revelaron que están planificando su boda para el 2023. Guido es un empresario y abogado muy conocido. Es dueño de Bigg Fit, la cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos. Allí de hecho fue donde se conocieron con Sol.

“Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”, reveló Sol a la revista Pronto.